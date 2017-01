Campeonato Amador Distrital de São Gonçalo retorna no final de semana

Após o recesso de fim de ano, o 12º Campeonato Amador Distrital de São Gonçalo do Rio Abaixo, retorna neste final de semana, com a terceira rodada de jogos da fase classificatória, no Estádio Célio Moreira (Campo do Operário).

No sábado,14, às 17:30h, a equipe do Una enfrenta o Piçarrão. Já no domingo,15, ocorrerão outros três confrontos, pela manhã às 9h, São José x Taiti. No período da tarde, jogam Canjica x Jurubeba, ás 14h, e Santa Efigênia x Pedras, ás 16:30h.

O Campeonato Amador Distrital é uma realização da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e tem o objetivo de promover a integração entre equipes e atletas dos bairros e comunidades rurais.