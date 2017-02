Caminhoneiro é preso pela PRF após simular roubo de carga do próprio caminhão

Um caminhoneiro foi preso pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Araxá, depois de ter simulado um assalto que teria acontecido noite anterior na BR-050, em Uberada para desviar a carga de 50 toneladas de milho e ficar com dinheiro da empresa em que trabalha.

De acordo com a PRF o homem chegou ao posto por volta das 18h desta terça-feira (7), e contou que assaltantes teriam lhe abordado na BR-050, logo depois do entroncamento com a BR-262, sentido São Paulo, tendo sido levada a carga de milho a granel, um aparelho celular, R$ 2.500,00 em cheques e R$ 300,00 em espécie.

Como demonstrava certo nervosismo em suas declarações e imprecisões nas informações, os federais resolveram verificar o disco de tacógrafo e tickets de pedágio. Foi realizada também buscas na cabine do caminhão sendo encontrando o celular que o caminhoneiro havia informado ter sido roubado e mais R$7.650,00 em dinheiro que estava escondido em um compartimento secreto, ao lado do rádio PX.

De acordo com a PRF, o autor confessou que combinou o desvio da carga em conversas com motoristas na cidade de Uberlândia, sendo acertado que eles deslocariam com o bi-trem até a cidade de Uberaba, no início da BR-050, logo após o entroncamento com a BR-262.

Após estacionar o veículo no local, na data de ontem (6) pouco antes da meia-noite, chegaram dois indivíduos em um VW/Gol de cor preta. Um dos marginais teria tomado a direção do bi-trem e o outro seguiu com o caminhoneiro no Gol para sair das proximidades da BR-050, até que descarregassem o caminhão que lhe foi entregue, mais tarde, já descarregado.

Diante da confissão do autor, ele recebeu voz de prisão em flagrante por furto da carga e pela falsa comunicação de crime. Os outros envolvidos na ação não foram localizados.