Caminhão tomba e motorista morre ao tentar pular do veículo

Um acidente trágico foi registrado pela Polícia Militar em São Domingos do Prata, na tarde da última segunda-feira (13). Um homem de 54 anos morreu prensado na porta de um caminhão carregado com carvão, por volta das 14h30, na localidade de Manoel de Lima (Ponte do Alfié).

O caminhão, segundo o registro policial, tombou em uma ribanceira e o motorista tentou pular do veículo, ainda em movimento, para se salvar. Ele não conseguiu sair do caminhão a tempo e ficou preso na porta, ocasionando assim o esmagamento de seu tórax.

Populares e moradores da região na tentativa de resgatar a vítima, ainda com vida, escoraram a cabine do caminhão e com madeiras levantaram um pouco a porta. Uma equipe dos Bombeiros Voluntários de Nova Era e uma viatura da patrulha rural da Polícia Militar também foram ao local, no entanto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

A perícia foi chamada e após os trabalhos liberou o corpo para a Funerária Plan Flores, que removeu a vítima para o IML de João Monlevade.

Segundo o perito Paulo Nunes, o difícil local do acidente e o risco de nova movimentação do caminhão, dificultou os trabalhos periciais, ficando de contatar os proprietários, posteriormente, caso necessário. O caminhão foi liberado e entregue aos proprietários, que assumiram toda responsabilidade pelo bem, retirada da carga e do caminhão.