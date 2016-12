Caminhão cai de viaduto no centro de Ipatinga

Um caminhão baú carregado com frutas e legumes saiu da pista e caiu no fosso do mergulhão de acesso à portaria da Usiminas, no Centro de Ipatinga, no fim da madrugada desta sexta-feira (23).

O veículo seguia pela avenida Cláudio Moura, trecho urbano da BR-458, no sentido Centro. Com a queda do caminhão, de uma altura de três metros, o túnel que dá acesso à portaria da Usiminas ficou totalmente bloqueado.

O acidente aconteceu uma hora antes da troca de turno na siderúrgica, em um momento em que havia pouca movimentação de pessoas no local.

Normalmente, perto do horário da troca de turno e no começo da manhã, a passagem subterrânea da avenida Cláudio Moura fica lotada de pedestres por causa do desembarque em pontos de ônibus na margem direita da rodovia.

As causas do acidente, que deixou o motorista de 42 anos de idade com ferimentos leves, ainda serão definidas pela perícia. O motorista, Juvenal Pereira dos Santos, de 42 anos, informou à Polícia Militar Rodoviária que saiu da Ceasa, em Contagem, por volta de meia noite em direção a Ipatinga, atrasou a viagem por causa de um acidente na BR-381.

Por volta de 9h começou o transbordo da carga para outro caminhão e a previsão é que ainda nesta manhã a passagem no mergulhão da avenida Cláudio Moura seja liberado para o trânsito de pedestres.

O destino da carga de hortifruti era o hipermercado Bretas e o acidente aconteceu a menos de 500 metros do fim da viagem.

