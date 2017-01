Câmara de São Gonçalo retoma os trabalhos

Trabalho em equipe e união. Estas foram as palavras presentes em quase todos os discursos dos vereadores na primeira reunião ordinária do legislativo são gonçalense. O encontro ocorreu na noite dessa quinta-feira, 20.

O primeiro a fazer o uso da tribuna foi o vereador Marco Antônio Bicalho, Kito. Ele ressaltou a importância do diálogo para contribuir com o crescimento de São Gonçalo. “Estamos de portas abertas para atender a todos sem distinção, seja oposição ou situação”, disse.

O vereador Felipe Silveira destacou que é oposição, mas que fará com responsabilidade e coerência. “Se trabalharmos juntos em prol da nossa população pode ter certeza que nossa cidade será uma nova São Gonçalo”, disse.

O vice presidente da casa, vereador Flávio Silva de Oliveira também ressaltou que a união dos parlamentares fará a diferença para o município. “Estou ciente de todas as dificuldades que estão surgindo na sociedade, mas se trabalharmos juntos superaremos todas elas transformando as dificuldades em oportunidades”, discursou.

Em seguida, a vereadora Maria de Lourdes Guedes Barros agradeceu a todos que a apoiaram durante a campanha e a elegeram. Ela também destacou que irá trabalhar junto pelo desenvolvimento do município.

O vereador Luiz Gonzaga Fonseca, Pelé, em seu discurso deu boas vindas aos novos vereadores e pediu a eles que cumpram o papel do vereador, que é fiscalizar o executivo.

A vereadora e presidente da Casa Luciana Bicalho agradeceu ao público presente e reforçou a importância do dialogo e da união dos parlamentares. “Fiquei atenta a todos os discursos e fiquei feliz em saber que todos tem o mesmo ideal, que é de trabalhar juntos em prol do povo. A oposição é democrática e deve existir. Mas é preciso fazer com inteligência e com fundamentos. Todos os questionamentos que foram feitos serão levados ao executivo e iremos cobrar o retorno”, falou.

Luciana ainda frisou que a Câmara está sempre aberta ao dialogo tanto com os vereadores quanto com a população, assim como foi nos últimos quatro anos.

Aprovações de indicações

Durante a reunião os vereadores aprovaram 20 indicações. As matérias foram aprovadas por unanimidade. São elas:

– Limpeza da Rodovia Carlos Motta, Zona Rural de Santa Rita de Pacas; Limpeza da estrada e Instalação de redutor de velocidade na região do Pena de autoria do vereador Marcos Antônio Bicalho.

– Criação da Semana da Valorização da Pessoa com Deficiência; Implantação de rampas em Bares e Restaurantes da cidade; Promover uma feira noturna na Praça Central nos fins de Semana, das férias de Janeiro e Julho; Instalação de Cestas de Basquete em todas as quadras do Município de autoria do vereador Flavio Silva de Oliveira

– Ampliar mais duas coberturas de ponto de ônibus do lado da Escola Municipal Manoel Gonçalves Moreira de autoria do vereador Ailton de Figueiredo Neves.

– Que seja realizada as obras ( reforma do calçamento, calçadas para pedestre, quebra molas, iluminação da via e placas de indicação) na rua Rio Grande do Sul, que liga o bairro Santa Efigênia ao Bairro Guanabara ( Piçarrão); Instalação de quebra- molas ao redor da praça Conego Guimarães. Bairro Santa Efigênia; Obra de Calçamento e iluminação na comunidade Faxina; Instalação de caixas d’águas acima de 70 mil litros nos bairros que tem maior índice de reclamações por falta de agua; Instalação de caixas d’águas acima de 70 mil litros em todas as comunidades rurais do município; Que a empresa de ônibus que presta serviço ao município faça o trajeto passando por dentro do bairro Matias; Que seja terminado a obra de instalação de iluminação na rua Malaquias; Construção de quadra esportiva no bairro Fonte do Mato; Que seja doado um lote para Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Gonçalo do Rio Abaixo (ACIASGRA), localizado no centro comercial de São Gonçalo do Rio Abaixo; Que seja concedida bolsa de estudos a candidatos residentes no município de 100%, das modalidades em dois cursos oferecidos pelo SENAI com custo total de 18 meses, no valor das duas turmas de R$ 532.800,00 com duração de 18 meses. Lembrando que já existe a Lei de nº 861 de janeiro de 2011 que autoriza esse repasse de autoria do vereador Felipe Silveira.

– Construção do Centro de Educação Infantil e Escola Integral nas Comunidades Rurais; Transporte para buscar os pacientes das comunidades Rurais para consultar nos PSF´s das comunidades de autoria da vereadora Luciana Maria Bicalho

– Construção de quadra Poliesportiva e Academia ao Ar Livre na região de Ponte Coronel de autoria dos vereadores Luciana Maria Bicalho e Marcos Antônio Bicalho.