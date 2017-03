Câmara de São Gonçalo promove atividades para comemorar o Dia da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, a Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo irá promover atividades para celebrar a data. As atividades vão de segunda-feira, 6, até a sexta-feira, dia 10.

Durante a semana, os trabalhos produzidos pelas mulheres da Associação Bem Viver da Terceira Idade de São Gonçalo, ABEVITI, ficarão expostos na Câmara. São artesanatos como panos de prato bordados em linha, aplicação e pintura, toalhas de mesa e toalhas de banho, capas de almofada com bordado com linha, artesanatos feitos com mdf e acabamento em patina, entre outros.

Na quarta-feira, 8 de março, a Câmara fará a entrega do Certificado Mulheres Notáveis 2017. O evento que já é tradicional no legislativo, tem como objetivo homenagear as mulheres que se destacam no município. Cada uma delas foi indicada por um vereador. As homenageadas são: Carmem Lúcia Lopes Ribeiro, Dulce de Oliveira Ferreira, Joana Alves Costa, Maria Efigênia dos Santos, Maria Flaviana de Figueiredo, Maria Rita Bicalho Leite, Natália Messias Fonseca Soares, Rita Graciana dos Santos e Silvana de Sá Ferreira. O evento será as 19h na sede do legislativo.

Já na sexta-feira, o grupo de teatro LaTrupe fará uma apresentação, também na sede da Câmara, com o tema “A Mulher como Protagonista do Mundo”. A apresentação tem como foco a representatividade e a importância da mulher na sociedade. O grupo fará intervenções misturando música, mensagens e poesia abordando o assunto.

A presidente da Câmara Luciana Bicalho destacou a importância das comemorações do dia da Mulher. Segundo Luciana, “a data simboliza a luta, a vitória e as conquistas alcançadas pelas mulheres na sociedade e estas conquistas merecem ser celebradas”.