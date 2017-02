Câmara de São Gonçalo divulga Parlamento Jovem 2017

A coordenadora do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Conceição Mol, e membros do PJ realizaram a divulgação do projeto na escola Escola Estadual Desembargador Moreira dos Santos. A equipe percorreu as salas de aula informando e explicando aos alunos sobre o Projeto e os convidando a participar.

As inscrições para o Parlamento Jovem 2017 já estão abertas e os interessados podem se inscrever na secretaria da escola ou na Câmara Municipal. Na próxima quinta-feira, 2 de março às 15h, ocorrerá o primeiro encontro dos alunos na sede do legislativo.

O Parlamento Jovem é um programa de educação política dirigido aos estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares. Ele está na 13ª edição, e é a terceira vez que São Gonçalo participa. O projeto é desenvolvido e coordenado pela Assembleia Legislativa de Minas, através da Escola do Legislativo, e pela PUC Minas, por meio do Curso de Ciências Sociais.

São Gonçalo integra o polo Médio Piracicaba junto as cidades de Itabira, João Monlevade e Conceição do Mato Dentro. O tema a ser discutido no ano que vem será “Educação Política nas Escolas”.