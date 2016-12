Câmara de São Gonçalo devolve mais de R$ 900 mil para Prefeitura

A Câmara de São Gonçalo do Rio Abaixo devolveu na tarde de hoje, 29, a quantia de R$ 922 mil referente às sobras orçamentárias de 2016. No mês de maio deste ano o legislativo já havia devolvido a quantia de R$ 500 mil. Na ocasião a presidente da Câmara sugeriu que a verba fosse utilizada para custear as despesas do hospital. Em novembro, também deste ano, foram devolvidos R$ 1 Milhão.

Em 4 anos, a somatória dos recursos devolvidos pela Câmara de São Gonçalo à prefeitura foi de mais de R$ 5,5 milhões, referente às sobras dos anos entre 2013 e 2016. Esta verba foi utilizada para fazer repasses para as entidades do município, investir no Cartão Vida Nova, custear despesas do Hospital, dentre outros.

De acordo com a Presidente do legislativo Luciana Bicalho, a Câmara desenvolveu vários projetos durante este período e mesmo assim foi possível economizar sem prejudicar o andamento dos trabalhos. “Trabalhamos de forma responsável e com respeito ao dinheiro público. Planejamos as nossas ações buscando economizar e ao mesmo tempo oferecer a população de São Gonçalo um serviço de qualidade”, ressaltou.