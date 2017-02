Câmara de João Monlevade retoma trabalhos no dia 8 com projetos definidos

A Câmara de João Monlevade retoma as reuniões ordinárias no próximo dia 8. Conforme calendário, as reuniões do primeiro semestre serão até dia 12 de julho, totalizando 23. Após o recesso parlamentar, as reuniões retornam dia 2 de agosto e vão até dia 20 de dezembro, totalizando 21 reuniões ordinárias no segundo semestre.

O Legislativo também já definiu os projetos que serão desenvolvidos este ano. Conforme determinado pelo presidente do Legislativo, Djalma Bastos (PSD), os projetos tradicionais da Casa, como o Broto da Vida, Parlamento Jovem, Câmaras Mirins e da Melhor Idade e Cidadão Legal, estão mantidos para 2017. “Não vamos abrir mão de nenhum com justificativa da crise. O que vamos fazer é adaptar e buscar parcerias para que o cidadão seja beneficiado com estas iniciativas”, declarou Djalma.

O Parlamento Jovem, desenvolvido em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e PUC Minas, terá o primeiro encontro estadual dos coordenadores na próxima semana, em Belo Horizonte. O Polo Médio Piracicaba tem, além de João Monlevade, as cidades de Itabira e São Gonçalo do Rio Abaixo. Ainda há possibilidade de Conceição do Mato Dentro integrar o polo. Já os projetos Câmara Mirim e Câmara da Melhor Idade serão desenvolvidos no segundo semestre.

O projeto Cidadão Legal, tão tradicional no município, pode ser realizado nas comemorações do aniversário, em abril, desde que haja disponibilidade dos parceiros. “Ainda vamos organizar uma atividade que marque os 200 anos da chegada do francês Jean Felix Antoine Dissandes de Monlevade, celebrados este ano”, declarou Djalma. As outras comemorações, como Dia Internacional Mulher, Diploma do Operário do Ano, Diploma de Atuação Comunitárias, Condecoração do Mérito Escolar, Diploma Mulher Construtora da Democracia e Medalha de Honra ao Mérito Cultural Leonardo Diniz Dias, também serão realizadas conforme resolução.