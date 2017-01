Câmara de João Monlevade passa a emitir Carteira de Identidade nesta semana

Tweet no Twitter

A Câmara Municipal de João Monlevade passa a emitir Carteiras de Identidade nesta semana. A partir da próxima quinta-feira (16), começam os agendamentos para a confecção dos documentos. O horário é das 9h às 1h, de segunda a sexta-feira, pelo telefone: 3852-4454. As Vagas são limitadas.

É preciso apresentar certidão de nascimento, de casamento ou averbação. Todos os documentos devem ser originais e legíveis. Também são necessárias duas fotos 3×4, comprovante de endereço e pagamento de taxa para emissão de segunda via (DAE-Documento de Arrecadação Estadual). Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal.

O Legislativo monlevadense adquiriu e instalou todo o maquinário necessário para o serviço da emissão das Carteiras de Identidade e a Polícia Civil instalou o sistema responsável pela emissão do documento. Importante destacar que a emissão de carteiras de identidade continua funcionando normalmente na Delegacia de Polícia Civil, à rua Bernardino Brandão, 180, bairro Rosário.

O Posto de Identificação da Câmara funcionará ao lado do Procon Municipal. Desta forma, o cidadão não terá dificuldade em encontrar os dois serviços. A atual legislatura empenhou-se para levar para a Câmara Municipal o Procon e ainda disponibilizar mais uma porta de entrada para emissão de carteiras de identidade. O motivo é a estrutura do Legislativo, que oferece conforto e acessibilidade a qualquer cidadão. Os dois serviços funcionarão no térreo justamente por isto.