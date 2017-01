BR-381: dois mortos em acidente entre carreta de granito e van

Tweet no Twitter

Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um com uma carreta carregada de granito e uma van, na manhã desta segunda-feira (30), na BR-381, em Nova União.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram no km 408, sentido Vitória, por volta das 6h. Duas pessoas morreram no local, duas vítimas foram socorridas no Hospital de Itabira e outras duas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Caeté.

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. O trânsito flui nos dois sentidos, mas com lentidão em direção a Vitória.