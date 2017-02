BR-381: Criança é atropelada e morre em Bela Vista de Minas

Por volta das 11h20 um menino de 06 anos morreu após ser atropelado por um veículo no km 340 da BR-381, em Bela Vista de Minas, quando seguia para a escola.

Segundo a PRF a criança seguia com a mãe dele até um ponto de ônibus para pegar um ônibus escolar. Quando passavam por uma trilha, que dá acesso à rodovia federal, o menino teria se soltado das mãos da mãe e correu para a pista, momento que foi atingido por um veículo que seguia de Belo Horizonte para a cidade de Ipatinga.

Com o impacto a menino foi arremessado ao solo e não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma equipe do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) chegou a ser acionada, mas apenas pode constatar o óbito.

A perícia técnica da Polícia Civil de João Monlevade esteve no local e após os trabalhos, liberou o corpo do menino que foi encaminhado ao necrotério do Cemitério do Baú, em Monlevade.