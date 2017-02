Blocos de rua de São Gonçalo terão verba de R$ 71 mil para Carnaval

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, divulga nesta sexta-feira, 3, a relação de projetos aprovados na seleção pública de apoio aos blocos de rua do GonçaloFolia 2017. Dos 19 projetos apresentados, todos foram aprovados, totalizando investimento de R$ 71.200,00 em projetos culturais.

Os blocos aprovados são: Bloco Zueirada com Batucada – R$5.000,00; Bom Sucesso Folia – R$2.100,00; Nois Trupica + Não Cai – R$6.000,00; Segunda Sem Lei – R$5.000,00; Loko é Poko – R$;3.800,00; Capivaras – R$4.000,00; Unidos da Tchelas – R$2.000,00; Bom Pacas 2017 – R$ 3.550,00; Unidos da Ponte – R$4.100,00; Os Coméias – R$ 4.000,00; Algodão Doce – R$ 4.000,00; Makako Loko – R$3.750,00; Taioba Louca – R$5.300,00; Tacos de Fora – R$5.000,00; Unidos do Mé – R$3.400,00; Swingaço – R$3.600,00; Ostentação – R$1.000,00; Vargem Folia – R$3.600,00 e As Meninas Super Poderosas – R$2.000,00.

Na próxima segunda-feira, 6, a Secretaria de Cultura, estará entrando em contato via e-mail, com os representantes dos blocos. Outras informações: (31) 3820-1916.