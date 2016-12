BH terá quase 400 blocos no Carnaval 2017

Com 363 blocos cadastrados para o Carnaval 2017, número 30% maior do que o deste ano, a festa em Belo Horizonte mostra que veio para ficar e não para de crescer.

E as atrações não se limitam à estes grupos. Além dos blocos, dois palcos oficiais, um localizado na avenida Brasil e outro na Praça da Estação, vão garantir a diversão dos foliões. No Parque Municipal, as pessoas ainda vão poder curtir o Carnavalzinho, que promete agitar as crianças no sábado.

O cadastro é importante porque garante aos blocos a infraestrutura necessária para os desfiles, como banheiros químicos, fechamento de vias, sinalização, limpeza e segurança.

Em Belo Horizonte o período oficial do Carnaval é entre os dias 11 de fevereiro e 1º de março de 2017. Outras informações podem ser encontradas no site da festa.