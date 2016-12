Beneficiários do Bolsa Família já podem consultar pagamentos para 2017

Beneficiários do Programa Bolsa Família já podem consultar o calendário de pagamentos para 2017. O benefício é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. Em janeiro, por exemplo, os benefícios serão pagos entre os dias 18 e 31.

Os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias. Só em dezembro deste ano, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário repassou R$ 2,4 bilhões para mais de 13,5 milhões de famílias de baixa renda em todo o País.

Como identificar as datas?

Para saber a data correta de sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão.

De acordo com o número, há uma data que indica o primeiro dia em que a família pode fazer o saque. Por exemplo: na imagem abaixo, o destaque em amarelo mostra uma família com o NIS do titular do cartão com final 4.

Dessa forma, deve-se identificar o número 4 na coluna à esquerda e ler a linha até o final para saber todas as datas de saque do benefício durante o ano.