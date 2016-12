Batida violenta mata um e deixa quatro feridos na BR-381 em Nova Era

Um homem morreu após o carro em que viajava, um Renault Logan, com placa de Belo Horizonte, bater na traseira de uma carreta que transportava sacos de cimento, por volta das 17h desta terça-feira (27), no km 317 da BR-381, em Nova Era.

Segundo informações, os dois veículos seguiam sentido à cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, quando ocorreu a colisão traseira em um trecho de ultrapassagem proibida. O impacto foi tão violento que o Logan rodou e parou na outra pista, completamente destruído.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) cinco pessoas viajavam no carro de passeio, e um dos passageiros, que estava no banco do carona, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outros quatro ocupantes tiveram ferimentos graves, dentre elas uma criança.

Equipes do GAVE (Grupo de Atendimento Voluntário de Emergência) de Nova Era, foram ao local e socorreram as vítimas ao Hospital Margarida, em João Monlevade.

Após colher informações que possam apontar as causas do acidente, a Perícia Técnica da Polícia Civil liberou o local para a remoção do corpo da vítima e dos veículos envolvidos.