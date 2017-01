Barão de Cocais intensifica vacina contra febre amarela

Tweet no Twitter

De acordo com a nota técnica 02/2017, emitida em 13 de março 2017 pela secretaria de estado, pessoas a partir de 5 anos até 59 anos de idade que receberam uma dose da vacina antes de completar 05(cinco) anos de idade; devem administrar um reforço, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

-Pessoas acima de 5 anos que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação: Administrar a primeira dose da vacina e 01(um) reforço após 10 (dez) anos.

-Pessoas que possuem uma dose após 5 anos de idade devem fazer o reforço imediato, considerando dose válida (não é necessário aguardar o prazo de 10 anos da última dose).

-Aquelas pessoas que já receberam 02 (duas) doses da vacina, podem considerar-se vacinadas (protegidas).

Pessoas com 60 anos e mais:

-Que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação: Se for residente em área de risco (zona rural), com ocorrência de epizootias e casos prováveis/confirmados de febre amarela, DEVEM receber uma dose com precaução e serem devidamente acompanhadas em relação aos eventos adversos.