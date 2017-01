Banhistas são amarrados durante assalto em cachoeira na cidade de Rio Piracicaba

Três elementos armados roubaram as motos de banhistas que estavam em uma cachoeira na localidade conhecida como “Reserva Batatinha”, Zona Rural da cidade de Rio Piracicaba. O crime foi registrado por volta das 14h30 de ontem (10).

As vítimas de 20, 24 e 26 anos de idade contaram para a Polícia Militar que estavam se banhando na cachoeira, quando chegaram três indivíduos encapuzados. Dois deles estavam armados um com revólver aparentando ser um calibre .32 e outro com uma arma de fabricação caseira. Eles anunciaram o assalto e antes de fugirem levando duas motos, uma Honda/CG 125 e outra Yamaha/XTZ 125, amarraram as vítimas em matagal.

Ainda segundo as vítimas, um dos autores tinha a sobrancelha raspada com três cortes na vertical e que eles trajavam roupas escuras.

Durante rastreamento a polícia localizou os veículos roubados em um matagal próximo ao antigo lixão. Nenhum suspeito foi preso.