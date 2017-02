Bandidos armados fazem arrastão em pizzaria em João Monlevade

Tweet no Twitter

Pelo menos seis pessoas foram assaltadas por volta das 22h20 dessa terça-feira (31), em uma pizzaria que fica Rua Juventino Alves Caldeira, no Bairro Vale da Serra, em João Monlevade.

Segundo as vítimas, três indivíduos entraram no estabelecimento em que estavam todos eles armados com revólveres e anunciaram o roubo, levando delas celulares, objetos pessoais e garrafas de bebidas. Um dos autores, segundo uma das vítimas, aparentava ser menor de idade.

Outros dois comparsas foram vistos do lado de fora da pizzaria, dando cobertura na ação criminosa.

Em seguida os marginais fugiram a pé tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar esteve no local e realizou patrulhamento pela região à procura dos autores, mas ninguém foi encontrado.