Bandidos armados e encapuzados roubam sítio e comércio na Zona Rural de São Domingos do Prata

Pelo menos três marginais que estavam em um VW/Gol de cor prata, que dava cobertura na ação, provocaram momentos de terror para um sitiante de 70 anos de idade, e duas mulheres de 46 e 19 anos, mãe e filha, dentro do estabelecimento comercial delas na localidade de Santa Rita, distrito de São Domingos do Prata, por volta das 17h de sábado (4).

De acordo com a Polícia Militar o primeiro alvo dos marginais foi no sítio que fica na localidade Mina do Alfié.

Segundo o aposentado de 70 anos, estava em sua propriedade quando os autores chegaram e o chamaram pelo nome. Pensando que seria alguém conhecido foi atender, momento que foi rendido por um dos autores que sacou uma arma de fogo, aparentemente um revólver calibre 32. Ele foi levado para dentro de casa e colocado dentro do banheiro com os olhos vendados, onde permaneceu durante todo o tempo. Os criminosos reviraram toda a casa e acabaram localizando uma quantia de R$2 mil, uma folha de cheque no valor de R$10 mil, um revólver calibre 32 municiado com seis cartuchos, uma roçadeira, mantimentos diversos e um veículo Fiat/Strada placa OOV-4711. Tudo foi levado pelos bandidos.

Por volta das 20h30, após deixarem o sítio, os marginais foram até a localidade de Santa Rita, onde invadiram o estabelecimento comercial das vítimas e roubaram todo o dinheiro que estava no caixa. Elas não souberam informar a quantia levada pela quadrilha.

As vítimas contaram que os autores estavam armados e usavam toucas ninjas para esconderem os rostos e, além do dinheiro, eles roubaram diversos produtos do comércio e da casa delas. Após a ação os assaltantes fugiram.

Segundo a polícia foi realizado rastreamento na região, mas os autores não foram encontrados.