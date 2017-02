Bandido entra em pizzaria, ameaça e rouba estabelecimento e clientes

Um homem ameaçou clientes, roubou celulares e dinheiro do caixa de uma pizzaria que fica na rua Fernão Dias, em João Monlevade, por volta das 21h30 de sábado, dia 4 de fevereiro. As vítimas contaram para a polícia que um homem magro, de estatura mediana, negro, vestindo calça jeans, blusa de frio preta com detalhes brancos e boné nas cores roxo e amarelo, entrou na pizzaria e com uma arma nas mãos anunciou o assalto.

O ladrão, ainda conforme depoimento dos clientes, estava muito agressivo e batia com a arma em cima das mesas, exigindo que as vítimas entregassem os pertences. A arma aparentava ser de brinquedo.

Depois disso, o bandido foi até o caixa, apontou e depois bateu com o revólver na cabeça da proprietária do local e roubou a quantia aproximada de R$ 230,00. Antes de sair ele mirou a arma em direção à cabeça de um senhor de 72 anos.

Um comparsa aguardava o colega do lado de fora e após o crime fugiram em uma motocicleta de entrega da pizzaria. O veículo foi abandonado a alguns metros à frente. Além do dinheiro do caixa, os ladrões levaram cinco aparelhos de celular. Ninguém foi preso.