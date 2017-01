Ataque a uma mesquita no Canadá deixa 6 mortos

A policia de Quebec City, na província de Quebec, no Canadá, informou que seis pessoas morreram e pelo menos oito ficaram feridas em razão do ataque terrorista feito por homens armados a uma mesquita da cidade, neste domingo (29) à noite, quando os frequentadores do templo muçulmano faziam as últimas orações do dia. Várias mesquitas do Canadá e dos Estados Unidos, nos últimos anos, sofreram vandalismo mas esse foi o primeiro tiroteio dentro de uma mesquita na América do Norte.

Duas pessoas de aproximadamente 20 anos foram presas e estão sendo interrogadas pela polícia pela participação no ataque. Um dos suspeitos foi preso próximo à mesquita e o outro a 20 quilômetros do centro da cidade.

O primeiro-ministro do Quebec, Philippe Couillard, disse que o tiroteio é um “ataque terrorista”, e manifestou solidariedade às pessoas que estavam na mesquita.

Os fiéis que estavam no templo muçulmano no momento do ataque disseram que os atiradores usavam capas e máscaras de esqui. A polícia informou que as seis pessoas mortas tinham entre 35 e 70 anos. Além dos oito feridos, mais 39 pessoas escaparam sem ferimentos, indicando que havia 53 pessoas na mesquita quando os atiradores começaram o ataque.

O ataque ocorre em um momento em que os relatos de crimes de ódio contra muçulmanos no Canadá e nos Estados Unidos aumentaram, variando de vandalismo a assalto a incêndio em seus locais de culto. Funcionários do Centro Cultural Islâmico de Quebec pediram que os fiéis não divulguem suas versões sobre o ataque até que mais informações sejam divulgadas pelas autoridades.