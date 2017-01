A Prefeitura de João Monlevade irá iniciar as contratações dos aprovados no Concurso Público assim que todo o processo estiver concluído, o que deverá se dar até o final de fevereiro. A informação é da prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB). A prefeita disse que contratações relacionadas ao concurso realizado no final do ano passado atenderão às necessidades de cada setor.