Aposentado é vítima de assalto e vive momentos de terror nas mãos de assaltante

Um aposentado de 76 anos foi vítima de assalto na manhã de ontem (10) quando estacionava seu veículo I/Chevrolet Classic placa PXV-8229 de Bela Vista de Minas, em frente ao Supermercado Fraga no Bairro Cruzeiro Celeste.

Ele contou para a Polícia Militar que foi surpreendido por um marginal com cerca de 21 anos e 1,60 de altura portando uma faca e uma arma de fogo, anunciou o assalto.

O marginal entrou no veículo determinou que a vítima continuasse dirigindo até a MG123 sentido à cidade de Itabira. Quando chegou ao local conhecido por “Morro do Chapéu”, o autor ordenou novamente que entrasse com seu veículo entre os eucaliptos, vindo a deixá-lo no local com mãos e pés amarrados com cadarços, evadindo em seguida com o carro.

O idoso conseguiu se soltar e pediu ajuda à outras pessoas que passavam pela rodovia, sendo levado até a unidade policial.

De acordo com a polícia foi realizado intenso rastreamento mas o veículo não foi localizado.