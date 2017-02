Moradores fecham a BR-381 em Bela Vista de Minas depois que uma criança morreu atropelada no local

Cerca de três horas após um acidente que vitimou uma criança de 10 anos de idade, moradores da localidade de Lages, em Bel Vista de Minas, fecharam a BR-381 em protesto por volta das 14h20 desta segunda-feira (13).

Eles atearam fogo em pneus e pedaços de madeira para bloquear a passagem de veículos na rodovia federal, no km 341, mesmo ponto onde a criança morreu mais cedo vítima de atropelamento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local com apoio da Polícia Militar da cidade e de Nova Era para liberar a rodovia e ouviram os moradores.

Na lista de reivindicações estava que os ônibus escolares passem pelas ruas do bairro e não somente na rodovia como é hoje, e que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), construa uma passarela de pedestres no local que registra um número elevando de acidentes. Eles exigiam ainda a presença do prefeito de Bela Vista de Minas no local.

Segundo a PRF, um secretário de obras da prefeitura belavistana esteve no local e conversou com os manifestantes. Ele explicou que a rodovia é de responsabilidade do DNIT, mas que nesta terça-feira (14), o prefeito Wilber José de Souza, estaria disposto a receber uma comissão para analisar as propostas que o município possa ajudar a resolver.

Somente por volta das 19horas foi que os moradores liberaram a rodovia. Caminhões pipas da prefeitura da cidade e uma máquina retroescavadeira foram enviados ao local para apagar o fogo e limpar as duas pitas.

Por causa do protesto foram registrados congestionamentos com cerca de 10 quilômetros, nos dois sentidos.

O inspetor da PRF, Alexandre Soares, lamentou a forma de protesto dos moradores. “Todas as reivindicações deles estão relacionadas com a prefeitura da cidade. A gente entende que o desejo deles são legítimos, mas a forma de reivindicar é totalmente equivocada. O fechamento de pista só traz prejuízos para todos, inclusive pra eles, e não traz a solução do problema. Não há razão para fechar uma rodovia federal, se a demanda é de responsabilidade do município. A forma de se manifestar tem que ser melhorada pelo próprio bem daqueles que manifestam o desejo de mudança”, disse o policial.

O acidente

Por volta das 11h20 um menino de 06 anos morreu após ser atropelado por um veículo no km 340 da BR-381, em Bela Vista de Minas, quando seguia para a escola.

Segundo a PRF a criança seguia com a mãe dele até um ponto de ônibus para pegar um ônibus escolar. Quando passavam por uma trilha, que dá acesso à rodovia federal, o menino teria se soltado das mãos da mãe e correu para a pista, momento que foi atingido por um veículo que seguia de Belo Horizonte para a cidade de Ipatinga.

Com o impacto a menino foi arremessado ao solo e não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma equipe do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) chegou a ser acionada, mas apenas pode constatar o óbito.

A perícia técnica da Polícia Civil de João Monlevade esteve no local e após os trabalhos, liberou o corpo do menino que foi encaminhado ao necrotério do Cemitério do Baú, em Monlevade.

Atualizada às 20hs