Apasita promove palestra com foco em inclusão social

A Associação de Pais e Amigos do Surdo de Itabira (Apasita) promoverá um encontro para discutir sobre os direitos dos associados, inclusão social, inserção no mercado de trabalho, autonomia para gerir a entidade, e outros. O evento será no próximo sábado (28), das 13h às 17h, no auditório da Acita. O evento é gratuito e aberto aos interessados. Na oportunidade, haverá palestra com representantes da administração regional da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis) em Minas Gerais.

A Apasita foi registrada no município em novembro do ano passado. De acordo com a presidente, Enilza Soares Gregório, a associação surgiu a partir de reuniões realizadas há mais de 10 anos entre seis pais de deficientes auditivos. Um dos objetivos da entidade é aproximar todas as famílias que possuem membros com surdez em Itabira e, com isso, proporcionar mais qualidade de vida aos associados.

“Desejamos que, no futuro, os locais públicos tenham um intérprete de libras. Os surdos também têm interesse de participar das reuniões da Câmara, por exemplo. Além disso, eles têm dificuldades, inclusive, para ir às consultas médicas sozinhos, pois muitas vezes não entendem o que as pessoas estão dizendo. A participação de toda a sociedade nas discussões é muito importante”, declarou Enilza Gregório.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: (31) 3834-9920 ou (31) 98572-4547.