Anvisa suspende vendas de produto de limpeza e gel antisséptico

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda do saneante Power Cloro – Hipoclorito de Sódio, da empresa Eco Power Brasil Química Ltda – ME.

O produto era fabricado e comercializado sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa. Por isso, foi determinada em todo o território nacional, a suspensão da fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso do produto.

Cosmético suspenso

A Anvisa também suspendeu o cosmético Leclerc Purity Gel Higienizante para as mãos antisséptico – Neutro, lote nº 2342-05/15, fabricado pela empresa Leclerc Industrial Ltda, que apresentou resultados insatisfatórios na análise de rotulagem.

As resoluções Resolução -RE n° – 387 e Resolução-RE n° – 388 foram publicadas no Diário Oficial da União e determinam ainda que as empresas recolham os estoques existentes do mercado.