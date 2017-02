Antônio Carlos visita escolas municipais no primeiro dia de aula

Na segunda-feira, 6, o prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, Antônio Carlos Noronha Bicalho, o vice-prefeito Eduardo Fonseca e a secretária de educação Maria do Rosário de Magalhães Melges visitaram algumas escolas da rede municipal de ensino. A escola de Tempo Integral Maria de Lourdes Moreira, Manoel Gonçalves e Cesgra receberam as autoridades no período da manhã. Na parte da tarde, foram visitadas a escola de Tempo Integral de Vagem Alegre e o Centro de Educação Infantil.

Cerca de 1.800 alunos retornaram às salas de aula nesta semana. Segundo a secretária Maria do Rosário de Magalhães Melges, foi realizado um excelente trabalho para a retomada do ano letivo. “Contamos com uma ótima programação para a Jornada Pedagógica e as escolas foram cuidadosamente preparadas para receber professores e estudantes”, afirmou.

Durante as visitas, o prefeito Antônio Carlos deu boas-vindas aos alunos e servidores e desejou um ótimo ano letivo a todos. “Que os nossos estudantes possam ter um ano de muita energia e vontade de aprender, pois a educação é a base para uma vida de sucesso”, destacou.

No dia 13 de fevereiro, iniciam as aulas para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (Eja) e crianças de 2 e 3 anos. O ano letivo para 2017 está divido em trimestres com um total de 200 dias letivos. O calendário se inicia nesta segunda-feira, 6, e se encerra no dia 20 de dezembro. O recesso de meio de ano ocorre de 17 a 30 de julho.