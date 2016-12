Antônio Carlos entrega viatura à Polícia Militar de São Gonçalo

O prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, Antônio Carlos Noronha Bicalho, ampliou os investimentos em segurança pública no município. Nessa terça-feira, 27, o Chefe do Executivo entregou as chaves de uma viatura 0 km ao comando do 4º Pelotão da Polícia Militar.

A ação é fruto de convênio firmado entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo de Minas. O repasse de R$65 milfoi utilizado na compra do veículo Pálio Weekend adaptada.

Além de melhorar as condições de segurança em São Gonçalo, a nova viatura vai contribuir com a preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo.

O convênio prevê contrapartida da PM que deverá promover palestras na área de defesa social com base no Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), campanhas educativas de trânsito e de autoproteção.

O prefeito Antônio Carlos destaca a importância de investimentos constantes em segurança pública. “Durante todo o mandato mantivemos convênios e parcerias com as polícias para garantir mais segurança a toda população, tanto na área urbana, quanto na área rural. Acredito que ao oferecer mais estrutura, estamos proporcionando mais tranquilidade e segurança aos são-gonçalenses”.