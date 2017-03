AMA-JM presta homenagem às mulheres no “Dia Internacional da Mulher”

O Dia Internacional da Mulher é especial porque celebra as conquistas feitas pelas mulheres do mundo todo ao longo das últimas décadas. É uma data marcante que não poderia deixar passar em branco.

Pensando nisso, o presidente da AMA/JM – Associação Mulheres em Ação de João Monlevade – Eliane Rosa Abreu Miranda Araújo Gonçalves, juntamente com outros associados, prestou uma singela homenagem com a distribuição de vasos de mudas da planta conhecida como “Azulzinha” às mulheres que passaram pelo Hiper Comercial Monlevade na manhã desta quarta-feira (8). “Hoje as mulheres não ficam apenas restritas ao lar (como donas de casa), comandam escolas, universidades, empresas, cidades e, até mesmo, países. Contudo, os avanços à parte, é preciso que se diga que as questões de gênero no Brasil e no mundo devem sempre estar na pauta das discussões da sociedade civil e do Estado, dada a importância da defesa dos direitos e da igualdade entre os indivíduos na construção de um mundo mais justo. O Dia Internacional da Mulher é uma data importante para estarmos refletindo as nossas ações e conquistas. Essa homenagem que prestamos hoje é uma forma singela de expressar o nosso carinho e parabenizá-las por esse dia”, disse Eliane Araújo.

O evento foi uma realização da AMA-JM, em parceria com o Hiper Comercial Monlevade.