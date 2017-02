Alunos da rede municipal de São Gonçalo voltam às aulas na próxima semana

Os alunos da rede municipal de ensino, de São Gonçalo do Rio Abaixo, retornam às aulas neste mês de fevereiro. Ao todo, cerca de 2 mil estudantes voltarão às salas de aula após o período de férias.

Na próxima segunda-feira, 6, terá início o ano letivo para todas as crianças de 4 e 5 anos e alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. No dia 13 de fevereiro, iniciam as aulas para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (Eja) e crianças de 2 e 3 anos.

Ano Letivo

O ano letivo para 2017 está divido em trimestres com um total de 200 dias letivos. O calendário se inicia a partir da próxima segunda-feira, 6, e se encerra no dia 20 de dezembro. O recesso de meio de ano ocorre de 17 a 30 de julho.