Agentes penitenciários do interior passam a preencher ocorrências

Agentes de segurança penitenciários de todas as regiões do interior do estado participaram de um treinamento, em Vespasiano, para o preenchimento do Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) – antigo boletim de ocorrência.

Trinta profissionais foram capacitados entre os dias 23 e 27 janeiro. As 40 horas de aulas foram ministradas por instrutores da Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap), Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

Esses servidores estão aptos a atuar como multiplicadores nas respectivas Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP´s). Nesta semana, por exemplo, eles já estão trabalhando nas RISP´s de Pouso Alegre (17ª) e Unaí (16ª), onde os agentes de segurança penitenciários dos municípios integrantes estão sendo treinados.

Nos próximos meses o trabalho de capacitação será estendido para os agentes das unidades de Belo Horizonte e Região Metropolitana. “A meta é que todas as unidades prisionais do Estado utilizem as funções do Reds até o início do segundo semestre deste ano”, revela o gerente de implantação do Reds no Sistema Prisional, Marcio José da Silva.

Eles poderão preencher registros de ameaça, lesão corporal, dano, porte ilegal de arma branca, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uso e consumo de drogas, ingresso ilegal de rádio ou aparelho telefônico, tráfico de drogas e desacato.

Benefício social e econômico

A iniciativa beneficia a sociedade, já que o preenchimento do Reds por esses profissionais vai resultar em economia, evitando o deslocamento e o empenho de policiais militares para efetuarem os registros, além de liberar o efetivo para o patrulhamento nas ruas das cidades mineiras.

Resultado do projeto-piloto

Para alinhar as diretrizes do trabalho, em novembro de 2016 a Seap iniciou a execução de um projeto-piloto no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, em Belo Horizonte. Durante esse tempo, os agentes de segurança penitenciários da unidade, previamente capacitados, registraram 58 ocorrências sem a necessidade do empenho da Polícia Militar.

Para o diretor de segurança do Ceresp Gameleira, Edivaldo dos Santos, a iniciativa trouxe ganhos importantíssimos para a unidade. “Facilitou o serviço. Estamos economizando tempo, resolvendo tudo de maneira ágil”, destaca o diretor.