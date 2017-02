Agência da Caixa de João Monlevade abre neste sábado

Com o objetivo de sanar todas as dúvidas dos trabalhadores quanto ao saque do FGTS inativo, a agência da Caixa Econômica Federal de João Monlevade abrirá neste sábado, dia 18 de fevereiro, das 9h às 15h. A superintendente regional da Caixa, Ana Maria Galinari, marcará presença.

No sábado, além de sanar as dúvidas sobre as contas, a Caixa também realizará a regularização de cadastro dos trabalhadores e cadastramento de senha do Cartão do Cartão Cidadão. Entre março e julho (exceto em abril), as agências também abrirão no primeiro sábado após o início do cronograma mensal de pagamento.

Tem direto ao pagamento de conta inativa do FGTS o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. O calendário de saque varia conforme o mês de nascimento, com o início do pagamento aos trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro, que podem sacar a partir do dia 10 de março.

Como e onde sacar

A Caixa ressalta que para os clientes da Caixa que têm conta poupança, o crédito será realizado automaticamente. Para quem tem até R$ 3 mil para receber, o saque pode ser feito nos terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos), com o Cartão Cidadão. Valores acima de R$ 3 mil serão sacados exclusivamente nas agências.