Adolescente é vítima de tentativa de homicídio no Novo Cruzeiro

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um adolescente de 17 anos de idade foi vítima de uma tentativa de homicídio em João Monlevade, por volta das 22h15 desta quinta-feira (29).

De acordo com a Polícia Militar o crime foi registrado na rua Marques de Tamandaré, no Bairro Novo Cruzeiro.

Quando a viatura policial chegou ao local, deparou com a vítima sentada na calçada, sendo amparada por populares. Uma testemunha disse que o autor, que não teve o nome revelado para não atrapalhar as investigações, teria entrado na casa do rapaz e desferiu cerca de oito golpes de faca na vítima, que foi atingida na cabeça, tórax e costas.

Uma equipe do Serviço Voluntário de Resgate (SEVOR) esteve no local e encaminhou o adolescente ao Hospital Margarida. O quadro clínico dele não foi revelado pela unidade de saúde.

A polícia ainda não sabe o que teria motivado o crime. Foi realizado intenso rastreamento à procura do suspeito, porém até o momento ele não foi encontrado.