Adolescente de 17 anos é morto a facadas durante carnaval em Barão de Cocais

Um adolescente de 17 anos matou outro, da mesma idade, durante a festa de carnaval na cidade de Barão de Cocais. O fato aconteceu na madrugada deste domingo (26). O crime teria sido motivado por causa de uma mulher.

A Polícia Militar recebeu uma chamada por volta das 1h50. A ligação dava conta de que um rapaz havia sido vítima de um golpe de faca. Os militares foram até o local e constataram que havia um homem deitado no chão em meio a uma poça de sangue. Ele foi identificado como Genevaldo Arquimedes Rocha. A vítima foi socorrida ao hospital da cidade, mas deu entrada na unidade de saúde sem vida.

As viaturas fizeram rastreamento nas imediações do acontecimento e encontraram e o autor do homicídio. Com ele, a polícia também achou a arma usada no crime. Segundo o jovem, o motivo que o levou a cometer o assassinato foi o fato de Genevaldo estar atrapalhando seu relacionamento com uma mulher.

Quando a polícia registrava a ocorrência, foi informada de que o autor do homicídio estaria traficando drogas em sua residência. A PM foi ao local e apreendeu um pé de maconha de aproximadamente um metro e também um computador furtado, que o autor confessou que juntamente a outro indivíduo havia levado de uma escola.

Mediante aos fatos, o menor infrator foi apresentado à delegacia de polícia de Itabira para subsequentes providências.