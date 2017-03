Administração e sindicato devem começar a negociar data-base na próxima semana

Na próxima terça-feira (7), representantes da Prefeitura de João Monlevade e do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de João Monlevade (Sintramon) devem se reunir para as discussões iniciais sobre a data-base do funcionalismo público. A informação é da Assessoria de Comunicação da Prefeitura.

Na semana passada, a presidente do Sintramon, Isaura Bicalho, pediu aos vereadores que intercedam na negociação salarial da categoria. Ela afirmou que a entidade está ciente sobre o momento complicado da economia no país, mas que é preciso que a administração negocie o reajuste.

Isaura também argumentou que a administração passada não abriu as negociações salariais com os servidores.

Na primeira assembleia da categoria, os servidores municipais aprovaram reajuste de 25% nos salários. O índice foi elaborado com base em estudos de documentos levantados pelo Sintramon, que só recebeu os dados da administração após esse encontro.

No ano passado, o aumento da classe foi de 5%, o que frustrou o funcionalismo público que esperava ao menos 10% de reajuste.