Acimon promove Café Empresarial com tema Líder Coach

A Acimon promoveu na manhã dessa quarta-feira, dia 15/02, o Café Empresarial “Líder Coach” em parceria com a Insight Consultoria Empresarial.

A diretora da Insight Consultoria, Cristiane Lage, fez uma análise do mercado atual, citando o período de crise financeira, que tem impedido muitos empresários de ousar em suas áreas. Segundo ela, o medo tem deixado as empresas estagnadas, sem ações concretas e poucas iniciativas. “Crise deve ser vista como oportunidade de crescimento. É necessário ser pró-ativo e ter mentalidade positiva”, orientou Cristiane, que é psicóloga com formação em Coach e especialização em Executive Coach e ainda em Business Coach.

Para ela, o Líder Coach é essencial em uma empresa para que a mesma se saia bem em momentos como o País está vivenciando. E, para se tornar um Líder Coach, é primordial que se trabalhe o desenvolvimento próprio e da equipe em mesmo nível. “A diferença está na forma de motivar, trabalhar as habilidades, as competências do colaborador. É potencializar o lado humano”, ressaltou.

Durante a palestra, o jornalista e radialista, Francis Júnior frisou que a sua experiência com a crise foi positiva na Rádio Alternativa 1, onde exerce sua profissão e ainda atua no setor comercial. “Vi a oportunidade e tracei uma estratégia própria para atrair meus clientes e obter outros”, enfatizou ele, que garantiu estar tendo bons resultados até então.

De acordo com Cristiane Lage, a metodologia Coaching é uma melhoria contínua das competências de um Líder Coach e sua equipe. Juntos, os resultados para empresa são sempre positivos.

Serviços

Para o presidente da Acimon, Carlos Augusto Arthuso, o serviço oferecido pela entidade por meio do Café Empresarial é uma ferramenta muito importante para que as empresas possam conquistar mais clientes e abrir novos mercados. “É um momento do empresário apresentar seus produtos e serviços e ainda encontrar outros empresários, ampliando seu network. O empresariado deve usar mais a Acimon para fomentar seu Negócio, pois temos outros serviços”, explicou ele.