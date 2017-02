Acidente grave deixa um morto na BR-381 em Caeté

Um homem, de 66 anos, morreu em um acidente grave na manhã desta terça-feira (7), na BR-381, próximo ao trevo de acesso à cidade de Caeté.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima era o passageiro de uma caminhonete que caiu em uma ribanceira após o motorista, de 22 anos, perder o controle da direção do veículo.

O condutor teve ferimentos graves e foi encaminhado para unidade de saúde, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente aconteceu pouco antes do trevo da cidade, no sentido Vitória (ES), no KM 413. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por causa do acidente o trânsito ficou complicado na região e foi direcionado para apenas uma das faixas no sistema pare-siga.