Acidente em Bela Vista de Minas trava BR-381

O trânsito é lento nas principais rodovias do estado, na manhã desta sexta-feira (23). Acidentes e o grande número de veículos são as causas principais dos congestionamentos. Na BR-381, em Bela Vista de Minas, dois carros bateram de frente e três ocupantes sofreram ferimentos. A pista no local está parcialmente interditada.

O acidente aconteceu por volta das 7h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dois Fiat Uno bateram próximo ao km 345. O estado de saúde das vítimas não foi informado e as causas da colisão ainda estão sendo apuradas.