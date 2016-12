Três pessoas morreram em um acidente e na BR-381, perto de São Gonçalo do Rio Abaixo. Um carro e um caminhão bateram de frente, por volta das 15h40 no KM 386 da rodovia, no sentido João Monlevade.

As vítimas estavam no carro e são um casal e um adolescente. As idades e identificação não foram informadas, segundo os bombeiros. A quarta ocupante do carro de passeio ficou gravemente ferida e foi levada pelo helicóptero dos militares para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.