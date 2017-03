Gesto concreto: igreja vai desenvolver ações para preservar nascentes

O padre Marcos José de Almeida informou, ontem, durante a missa da quarta-feira de Cinzas, na igreja Sagrado Coração de Jesus, em João Monlevade, que os católicos vão desenvolver um trabalho de preservação ambiental na cidade, durante a Quaresma.

Uma das ações é recuperar e preservar nascentes. O início do trabalho será no próximo dia 19, às 10h, na comunidade de São Bento, no bairro Cidade Nova. As atividades tem como parceira a Prefeitura de João Monlevade e órgãos ambientais. A preservação das nascentes vem de encontro com o tema desse ano campanha da Fraternidade: biomas brasileiros e a defesa da vida.

O texto-base da Campanha da Fraternidade 2017, que tem como lema Cultivar e guardar a criação, aborda cada um dos seis biomas brasileiros, suas características e significados, desafios e as principais iniciativas já existentes na defesa da biodiversidade e da cultura dos povos originários.

Entre as ações propostas estão o aprofundamento de estudos e debates nas escolas públicas e privadas sobre o tema abordado pela campanha. Segundo a CNBB, o fortalecimento das redes e articulações, em todos os níveis, também é proposto com o objetivo de suscitar nova consciência e novas práticas na defesa dos ambientes essenciais à vida. Além disso, o texto chama a atenção para a necessidade de a população defender o desmatamento zero para todos os biomas e sua composição florestal.

No campo político, o texto-base da campanha incentiva a criação de um projeto de lei que impeça o uso de agrotóxicos. “Ele indica ainda que combater a corrupção é um modo especial para se evitar processos licitatórios fraudulentos, especialmente em relação às enchentes e secas que acabam sendo mecanismos de exploração e desvio de recursos públicos”, informou a CNBB.

No Brasil, a Campanha da Fraternidade existe há mais de 50 anos, e sua abertura oficial sempre ocorre na Quarta-feira de Cinzas, quando tem início a Quaresma, época na qual a Igreja convida os fiéis a experimentar três práticas de penitência: a oração, o jejum e a caridade.