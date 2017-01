Abertas inscrições para o Núcleo da Crê-Ser do Metalúrgico

Tweet no Twitter

Estão abertas as inscrições para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, interessados em participar do Núcleo do bairro Metalúrgico – Fundação Municipal Crê-Ser, em 2017.

Dentro desse espaço, as crianças e adolescentes, em seu contra-turno escolar (horário diferente do horário escolar regular),terão atividades diversificadas, dentre elas: o reforço escolar, artesanato com tecido e materiais recicláveis e atividades de esporte e lazer, objetivando a promoção pessoal e social e preparando-os para o exercício pleno da cidadania.

Para garantir a vaga para seus filhos, pais e responsáveis devem procurar o Núcleo do bairro Metalúrgico nesta quarta e quinta-feira (dias 01 e 02 de fevereiro), no horário de 8h às 10h30 e de 13h às 16h. O Núcleo do bairro Metalúrgico está situado na Rua Benfica, 170 (antigo Centro Comunitário).

O pai, mãe ou responsável pelo aluno deverá apresentar, no ato da inscrição:original e cópia da certidão de nascimento da criança e comprovante de residência atual (últimos 30 dias).