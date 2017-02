4º São Gonçalo Handebol Cup reúne equipes de diversas cidades mineiras

Tweet no Twitter

No último fim de semana, de 17 a 19 de fevereiro, São Gonçalo do Rio Abaixo sediou o 4º São Gonçalo Handebol Cup. Equipes de diversas cidades do Estado disputaram a competição que foi dividida nas categorias masculino adulto e feminino adulto.

A equipe Mario Campos foi campeã na categoria feminino adulto. Pela categoria masculino adulto, a equipe Dusotros Charada’s Hand (BH) ficou no topo do pódio e o time são-gonçalense Aesgra conquistou a quarta colocação.

O 4º São Gonçalo Handebol Cup foi promovido pela Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Esportes, juntamente com a Associação Esportiva de São Gonçalo do Rio Abaixo (Aesgra).