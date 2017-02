4º São Gonçalo Handball começa nesta sexta-feira

São Gonçalo do Rio Abaixo sedia de 17 a 19 de fevereiro o 4º São Gonçalo Handball Cup. O Evento esportivo reunirá no Ginásio Poliesportivo do bairro Santa Efigênia equipes de diversas cidades mineiras e do município para a disputa em duas categorias: masculino adulto e feminino adulto.

Participam da competição os times: Associação Esportiva de São Gonçalo do Rio Abaixo (Aesgra), Brutus H.S (Guanhães), Itabira, Barão Handebol Clube, Charada’ s Hand, Abesch – BH, A.L. Guerra (Itabira), Alvinópolis, Mario Campos e AZ. Outras – BH. A competição é organizada pela Associação Esportiva de São Gonçalo do Rio Abaixo e Secretaria Municipal de Esportes. Informações: 31. 3820 – 1925.