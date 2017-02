26º Batalhão da PM tem novo comando

Assumiu na manhã desta terça-feira (14) o comando do 26º Batalhão da Policia Militar o tenente-coronel Hudson Matos Ferraz Júnior. O novo comandante substitui o também tenente-coronel Jair Antônio Pontes Neto, que estava em Itabira desde 2014.

Em solenidade realizada na própria unidade, a troca de comando contou com a presença de autoridades políticas e militares. Dentre elas o prefeito Ronaldo Lage Magalhães (PTB), do coronel Edvânio Rosa Carneiro, comandante da 12ª Região de Polícia Militar, em Ipatinga, mas que já esteve também à frente do 26º Batalhão da PM em Itabira.



Em seu discurso o novo comandante se dedicou em agradecer aos seus familiares e aos colegas de profissão pelo apoio em seus 26 anos de corporação e afirmou que está disposto a "fortalecer e colaborar com uma sociedade mais segura humana e responsável". "Destaco os desafios em atuar em um cenário que exige ações efetivas para o controle do crime. Neste viés o comando geral da Polícia Militar de Minas já sinalizou as suas principais diretrizes, quais sejam: foco na repressão qualificada, especialmente a criminalidade violenta, principalmente os roubos ehomicídios, fomento da mobilização social e de uma maior interação comunitária que integra as redes de proteção, bem como o aumento da força policial por intermédio da presença ostensiva de nossos policiais", listou o novo comandante.

Hudson Matos Ferraz Júnior ocupava o cargo de subcomandante do 16º Batalhão da PM, no bairro de Santa Tereza, em Belo Horizonte. É bacharel em Ciências Militares com ênfase em Polícia Ostensiva pela Academia de Polícia Militar e pós-graduado em Segurança Pública pela Fundação João Pinheiro.

Fonte: Atila Lemos